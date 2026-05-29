Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen kündigt für 1. bis 7. Juni eine Kontrollwoche in ihrem Zuständigkeitsbereich (Vorder- und Südpfalz) an – als Teil des europaweiten Netzwerks „Roadpol“. Ziel sei es, die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Die Unfallentwicklung im Jahr 2025 zeigt im Bereich des Präsidiums Rheinpfalz zwar insgesamt nur einen leichten Anstieg der Verkehrsunfälle um 0,7 Prozent. Deutlich falle jedoch die Entwicklung bei den Zweiradfahrern und anderen, weniger geschützten Verkehrsteilnehmern aus. So stiegen die Unfälle mit Fahrrad- und Pedelecfahrern um 3,7 Prozent, bei motorisierten Zweiradfahrern um 2,8 und bei Elektrokleinstfahrzeugen sogar um 87,9 Prozent. Insgesamt wurden 1128 Fahrrad- beziehungsweise Pedelec-Fahrer, 384 Nutzer motorisierter Zweiräder sowie 186 Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen bei Unfällen verletzt. Neun Menschen verloren dabei ihr Leben – ebenso viele wie im Jahr davor. An der Kontrollwoche „2 Wheelers“ rücken von daher vor allem Zweiradfahrer in den Fokus. Weitere Infos gibt’s im Netz unter www.roadpol.eu.