Bei Unfällen im Stadtgebiet sind am Montag zwei Zweiradfahrer verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer hatte laut Polizeibericht verbotenerweise auf der Pasadenaallee gewendet und stieß mit einem neben ihm fahrenden Motorrad zusammen. Der 42-jährige Zweiradfahrer stürzte und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro. An der Kreuzung Wollstraße/Bliesstraße (West) stieß ein Auto mit einem Roller zusammen. Die 30-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei die Vorfahrt des 54-jährigen Rollerfahrers missachtet. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.