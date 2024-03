Zwei Fälle von Unfallflucht beschäftigen die Polizei. In Süd (Paul-Klee-Straße) wurde am Donnerstag zwischen 11 und 11.15 Uhr ein geparkter Pkw an der Beifahrerseite beschädigt.

2500 Euro verursachte ein Unfall in Rheingönheim am Samstag gegen 14.25 Uhr. Ein 84-Jähriger war dort mit seinem Opel auf dem Hohen Weg in Richtung Hauptstraße unterwegs. Nachdem er einen Wagen überholt hatte, streifte der Mann mit seinem Opel beim Wiedereinscheren einen Mitsubishi. Eine 34-Jährige, die gerade an dessen Fahrzeugtür stand, verfehlte er nur knapp. Unfallzeugen fuhren dem älteren Mann hinterher und konnten ihn zum Anhalten bewegen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. Verletzt wurde niemand.

Mit 1,25 Promille hinterm Steuer saß ein 38-Jähriger, der am frühen Sonntag mit seinem Peugeot in der Pasadenaallee kontrolliert wurde. Sein Führerschein wurde ihm vorläufig entzogen, eine Strafanzeige wurde eingeleitet.