Zweimal Kabeldiebstahl meldet die Polizei in Ludwigshafen. Im ersten Fall seien Kabel von einer Baustelle in der Brunckstraße gestohlen worden, so die Polizei, die weder Menge noch Wert der gestohlenen Ware nennt. Der Diebstahl habe sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet. Zeugen sind aufgerufen, sich unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

Im zweiten Fall wurden am Rathausplatz gegen 16.20 Uhr zwei Männer von Passanten gestört, als sie Kupferkabel von einer Baustelle stahlen. Laut Polizei flüchteten die beiden in Richtung Rheingalerie. Sie sollen männlich, bärtig und mit schwarzen Jacken und Mützen bekleidet gewesen sein, so die Polizei. Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.