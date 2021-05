Ab 4. Mai beginnt der zweiwöchige Bürgerdialog zum Komplex Hochstraße Nord/neue Stadtstraße. In diesem Zeitraum beantworten Politiker und Fachplaner in diversen Formaten Fragen aus der Bevölkerung. Auftakt ist am Dienstag, 18 bis 20 Uhr, mit einem coronabedingt digitalen Bürgerforum.

Die Stadtspitze will trotz der Einschränkungen durch die Pandemie umfassend aufklären uns sucht den Austausch: Daher wurden mehrere Online-Angebote miteinander verknüpft. „Wir wissen, wie wichtig das persönliche Gespräch ist“, betont Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Forum als Videokonferenz

Das Digitale Forum wird als Videokonferenz stattfinden. Interessierte können direkt daran teilnehmen oder die Vorträge und Debatten im Live-Stream verfolgen. Dabei werden Fachplaner die leicht verschwenkte und neue Führung der Stadtstraße erläutern sowie die Auswirkungen auf Bauzeiten, Verkehr oder Umwelt erläutern.

Auf der Stadthomepage (www.ludwigshafen-diskutiert.de) wird ein Zugangslink veröffentlicht. Bis zu 200 Interessierte können sich einwählen und mündlich oder schriftlich mitdiskutieren. Wer nur zuschauen möchte, kann die Veranstaltung über einen Stream verfolgen. Er wird über Youtube auf www.ludwigshafen-diskutiert.de gezeigt.

Parallel dazu läuft bis 18. Mai die Dialogphase auf www.ludwigshafen-diskutiert.de.