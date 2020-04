Am Donnerstag, 16. April, öffnen laut Stadtverwaltung die ersten Wertstoffhöfe in Ludwigshafen wieder – zunächst nur für die Annahme von Grünschnitt. Dieser kann ab Donnerstag in den Höfen West (Wollstraße 151) und Nord (Rheinstraße 44) zu den gewohnten Öffnungszeiten abgegeben werden. Alle anderen Wertstoffe können ab Montag, 20. April, wieder dorthin gebracht werden, heißt es von der Stadt. Die nächste Schadstoffsammlung findet am 24. und 25. April auf dem Wertstoffhof Nord statt. Der Wertstoffhof Süd in Rheingönheim bleibt geschlossen. Laut Verwaltung wurden dorthin wegen der derzeitigen Corona-Situation Mitarbeiter und Logistik der Abfallentsorgung ausgelagert, „um im Quarantänefall eine Notfallentsorgung gewährleisten zu können“.

Regeln auf den Wertstoffhöfen

Dass die Höfe West und Nord wieder öffnen, ist laut Stadt an Bedingungen geknüpft. Anliefern dürfen nur Bürger aus Ludwigshafen. Auf dem Hof dürfen sich maximal vier Kunden gleichzeitig aufhalten – außerdem ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.

