Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Donnerstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim bestätigt. Demnach sind ein über 80 Jahre alter Mann und eine über 50 Jahre alte Frau im Krankenhaus verstorben. Außerdem wurden der Behörde bis Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, 118 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion im Stadtgebiet gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 3228.