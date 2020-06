[Aktualisiert: 10.15 Uhr]

Zwei Personen sind am Donnerstag bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Friesenheim verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 42-Jähriger um 18 Uhr mit seinem Auto an der Kreuzung Brunck-/Ruthenstraße wenden. Dabei übersah er eine Straßenbahn. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Sowohl der Autofahrer wie auch die 46-jährige Straßenbahnführerin kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden liegt laut Polizei bei mindestens 4000 Euro. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Deren Mitarbeiter nahmen unter anderem auslaufende Betriebsstoffe auf.

Störungen auf Linie 7

Durch den Unfall kam es zwischen 18.05 und 19.42 Uhr zu Störungen auf der Straßenbahnlinie 7, wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft auf Nachfrage mitteilt. Die Fahrgäste in Richtung Oppau konnten nur bis Ludwigshafen-Rathaus fahren. Ab dort wurden die Bahnen laut RNV umgeleitet.