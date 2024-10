Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in der Meckenheimer Straße ( Gartenstadt) sind ein Mann und eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei meldet, bog ein 44-jähriger Autofahrer gegen 11.30 Uhr auf die B44 ab. Dabei übersah er eine entgegenkommende 74-jährige Autofahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und mussten in einem Krankenhaus medizinsch behandelt werden.