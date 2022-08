Wegen eines Streits zwischen einem 56- und einem 47-Jährigen in einer Bar in der Prinzregentenstraße (Nord) musste die Polizei am Sonntag ausrücken. Gegen 23.15 Uhr sprach der 47-Jährige den 56-Jährigen an, ob er Geld für einen Spielautomaten habe. Der 56-Jährige ging nicht auf die Forderung ein. Der 47-Jährige ließ daraufhin nicht locker und fragte erneut nach Geld. Daraufhin schlug der 56-Jährige dem 47-Jährigen ins Gesicht. In den Disput mischte sich schließlich die 48-jährige Ehefrau des 56-Jährigen ein, um zu schlichten. Auch auf die Frau schlug der 56-Jährige plötzlich ein. Der 47-Jährige und die Ehefrau wurden beide leicht verletzt. Die Polizei erließ eine Gewaltschutzverfügung gegen den 56-Jährigen, die unter anderem ein Kontaktverbot zur Ehefrau beinhaltet. Darüber hinaus wurde die Frau über rechtliche Möglichkeiten und Anlaufstellen informiert.