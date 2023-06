In Neckarau hat es in einem mehrgeschossigen Wohngebäude in der Fischerstraße einen Kellerbrand gegeben. Wie die Feuerwehr Mannheim weiter mitteilt, mussten mehrere Personen durch den Rettungsdienst versorgt werden, zwei Personen seien wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Insgesamt vom Brand betroffen waren rund 15 Personen, die Wehr musste nach der Brandbekämpfung noch Nachlöscharbeiten sowie Lüftungsmaßnahmen durchführen.