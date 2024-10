Die Polizei in Mannheim sucht nach einem Audi-Fahrer, der am Montagmorgen im Stadtteil Neckarau beinahe einen Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn verursacht hätte. Dabei wurden zwei Frauen verletzt. Wie die Polizei am Dienstag meldete, befuhr der Unbekannte gegen 10 Uhr die Waldhofstraße in Richtung Alter Meßplatz. Als er in Höhe der Spelzenstraße über die Straßenbahngleise nach links abbog, missachtete er das Rotlicht einer Ampel und übersah zudem die Straßenbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Fahrerin der Bahn voll abbremsen. Dabei stürzten zwei Fahrgäste. Laut Bericht verletzten sich die beiden Frauen im Alter von 28 und 70 Jahren leicht. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt, Sachschaden entstand nicht. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, einfach fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 174-4222.