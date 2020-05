Am Freitagabend um 21 Uhr ist laut Polizei ein VW Multivan auf der L 528 in Fahrtrichtung Meckenheim in Höhe des Ortsteils Böhl in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Die Polizei traf am Unfallort auf zwei 29-jährige Männer aus Haßloch, die offensichtlich mit dem Wagen unterwegs waren. Beide waren verletzt – Prellungen, Schürfwunden, einer erlitt einen Beinbruch – und alkoholisiert. Da nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer von den zweien zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, wurde beiden eine Blutprobe entnommen. An dem VW-Bus entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro. Zudem wurden ein Verkehrszeichen sowie eine Bewässerungsanlage auf dem Acker beschädigt, den Schaden hier schätzen die Beamten 3000 Euro.