Zwei Autofahrer sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Rheingönheim verletzt worden. Laut Polizei waren die Männer um 15.10 Uhr mit ihren Fahrzeugen im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und K7 zusammengestoßen Die Fahrer im Alter von 23 und 34 Jahren wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.