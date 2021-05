Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Friesenheim am Samstagnachmittag leicht verletzt worden. Laut Polizei bog ein 33-Jähriger aus Lüdenscheid mit seinem Opel Astra an einer Kreuzung nach links auf die Sternstraße ab. Dabei übersah er einen 45-Jährigen mit seinem Mazda 6, der von der Industriestraße kommend die Sternstraße queren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 45-Jährige sowie die 28-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2222.