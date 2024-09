In einer Bar in der Sternstraße ( Friesenheim) kam es am Dienstag um 1.30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach Angaben der Polizei fanden die Beamten beim Eintreffen zwei leicht verletzte 37-jährige Männer vor. Eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter liegt nicht vor.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun den Auslöser der Schlägerei und sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.