Zwei Unternehmen aus Ludwigshafen sind mit dem renommierten Preis „Top 100 – die innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstandes“ 2022 ausgezeichnet worden: die Pfalzwerke AG und die TrinamiX GmbH. „Diese Auszeichnung belegt, dass beide Unternehmen mit klarer Strategie, hoher Flexibilität und Innovationskraft auf dem richtigen Weg sind. Ich freue mich sehr darüber, dass dieser Erfolg zweier Unternehmen aus Ludwigshafen nun weit über die Grenzen unserer Stadt so viel Beachtung und Anerkennung findet“, meinte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) anlässlich der feierlichen Preisverleihung, die am Freitag in Frankfurt stattfand. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugten die Pfalzwerke in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“. Dazu zählt der Aufbau eines innovationsfördernden Arbeitsklimas und digitaler Transformationsprojekte zur Digitalisierung. TrinamiX überzeugte in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter) in der Kategorie „Innovationserfolg“. Die Firma schuf eine biometrische Nutzerauthentifizierung für Smartphones, die als erste dieser Art weltweit höchste biometrische Sicherheitsanforderungen erfüllt. Der Preis wird von compamedia in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut, dem Mittelstandsverband BVMW und dem Manager Magazin jährlich vergeben. Mehr dazu im Netz unter www.top100.de .