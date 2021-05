Mit Hilfe aufmerksamer Zeugen hat die Polizei zwei Verkehrsunfallfluchten aufklären können. Am Freitagvormittag hatte in der Maudacher Straße ein Transporter bei einem Wendemanöver in Höhe der Kettlerstraße (Mundenheim) ein Verkehrszeichen beschädigt, wie es im Polizeibericht heißt. Gegenüber einer Zeugin gab der Fahrer an, die Polizei verständigen zu wollen, was er aber nicht tat. Die Frau verständigte später die Beamten, die den Fahrer ermitteln konnten. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitagabend ebenfalls in Mundenheim. In der Pfarrer-Krebs-Straße beschädigte ein Auto ein geparktes Fahrzeug beim Wenden. Der Fahrer fuhr zunächst davon, kehrte aber kurz darauf zu Fuß zurück, um den Schaden zu begutachten. Dann lief er wieder weg. Ein Zeuge, der alles beobachtet hatte, sprach den 25-Jährigen an und verständigte die Polizei. Der Gesamtschaden bei diesem Unfall betrug laut Polizei 3500 Euro.