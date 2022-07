Bei zwei Unfällen am Sonntagabend war laut Polizei jeweils eine Menge Alkohol im Spiel. Gegen 23 Uhr fuhr ein 56-Jähriger in der Friedrichstraße (Oppau) mit seinem Wagen rückwärts auf ein hinter ihm stehendes Auto auf. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab bei ihm einen Wert von 2,38 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Ein Reifen platt

2,51 Promille hatte eine 50-Jährige Autofahrerin intus, die in Schlangenlinien fuhr und in der Wegelnburgstraße (Mundenheim) kontrolliert wurde. An dem Pkw waren die linken Räder stark beschädigt. Ein Reifen war platt. Wo und wie die Beschädigungen entstanden sind, ist derzeit noch unklar. Von einem Unfall sei auszugehen. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei beiden Fahrern werde die Führerscheinstelle die Fahrtauglichkeit überprüfen, so die Polizei.