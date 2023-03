Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden haben die Polizei am Wochenende in den Stadtteilen Süd und im Hemshof beschäftigt. In einem Fall war Alkohol im Spiel.

Der erste Unfall passierte im Kreuzungsbereich der Lagerhausstraße/An der Kammerschleuse (Süd) in der Nacht zum Samstag. Rund 20 Minuten nach Mitternacht missachtete ein 21-jähriger Mann aus Speyer mit seinem Pkw die Vorfahrt eines 28-jährigen Autofahrers aus Ludwigshafen, berichtet die Polizei. Durch die Kollision wurde der 28-Jährige in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 29-jährigen Frau aus Weingarten. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Autofahrer sowie die weiteren Insassen leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten wurde. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Kontrolle verloren

Der zweite Unfall ereignete sich am frühen Samstagnachmittag: Ein 65-jähriger Autofahrer missachtete nach Polizeiangaben an der Kreuzung Schanz-/Rohrlachstraße (Hemshof) mit seinem Hyundai gegen 13.30 Uhr zunächst die Vorfahrt einer 32-jährigen Autofahrerin. Der Mann beschleunigte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr dann zunächst eine Verkehrsinsel und kollidierte schließlich im Gegenverkehr mit dem Pkw eines 42-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.