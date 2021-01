30.000 Sachschaden hat laut Polizei am Samstag um 12.20 Uhr ein Unfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke (B 44) in Fahrtrichtung Mannheim verursacht. Eine 22-Jährige bremste ihren Pkw verkehrsbedingt ab. Ein hinter ihr fahrender 49-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Da aus einem der Wagen Kraftstoff austrat, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2122.

Gegen Baum geprallt

Unverletzt blieb ein 51-Jähriger am Samstag bei einem Unfall kurz vor 21 Uhr. Er war mit seinem Pkw auf der Maudacher Straße aus der Gartenstadt kommend in Fahrtrichtung Maudach unterwegs. Weil er laut Polizei zu schnell fuhr, verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der Wagen drehte sich, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, der umknickte. Am Pkw entstand Totalschaden (laut Polizei rund 750 Euro).