Gleich zwei Unfälle sind am Dienstagabend auf der Kreisstraße 3 (K3) bei Oggersheim passiert. Überhöhte Geschwindigkeit war nach Angaben der Polizei die Ursache dafür, dass ein 23-jähriger Autofahrer gegen 21.30 Uhr mit seinem Wagen in die Leitplanke gekracht ist. Die K 3 musste für die Unfallaufnahme in Höhe der Autobahnauffahrt Oggersheim-Süd gesperrt werden. In dieser Zeit passierte dann der zweite Unfall, denn ein 46-jähriger Autofahrer fuhr auf einen wegen der Sperrung stehenden Pkw auf. Dessen Fahrerin wurde dadurch leicht verletzt. Der 46-jährige Unfallverursacher war betrunken. Ein Test ergab einen Wert von 1,41 Promille.