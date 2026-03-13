Am Lutherturm zeigen zwei Uhren die falsche Zeit. Eine Wartung hat nun die Gründe offengelegt.

Am Lutherturm der Ludwigshafener Lutherkirche sind derzeit zwei der vier Turmuhren außer Betrieb. Wie Stadtsprecher Christophe Klimmer mitteilt, wurde am Mittwoch die turnusmäßige Wartung durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die Uhren mit Blickrichtung Hack-Museum sowie Pfalzbau defekt sind. Altersbedingt sei es bei der Mechanik zu Verschleißerscheinungen gekommen. Die Motoren wurden bereits ausgebaut und sollen ersetzt werden. Die beiden anderen Uhren – in Richtung Fußgängerzone und zum ehemaligen Rathaus/Stadthaus Nord – funktionieren weiterhin korrekt.

Bei der Uhr in Richtung Hack-Museum deutet sich laut Klimmer zudem ein weiteres Problem an: Der Stundenzeiger rutscht offenbar auf seiner Welle durch. Dadurch könnte die Uhr auch nach dem Austausch des Uhrwerks weiterhin eine falsche Zeit anzeigen. Bis Sommer sei eine Turmsanierung geplant. Dann könne man mit einem Steiger auch von außen an das Zifferblatt heran.

Der 61 Meter hohe Lutherturm ist ein markanter Orientierungspunkt in der Ludwigshafener Innenstadt. Bereits im Februar haben die Uhren unterschiedliche Zeiten angezeigt.