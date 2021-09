Unbekannte haben laut Polizei am Montagabend in Oggersheim zwischen 20 und 21.50 Uhr zwei Tresore mit Bargeld aus einem Einfamilienhaus in der Wormser Straße erbeutet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Hauseingangstür. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2773.