Noch zwei Mal kann Damenhallenhockey-Verbandsligist TFC Ludwigshafen ins Geschehen eingreifen und dann hoffen. Hoffen, dass es am Ende mit der angestrebten Rückkehr in die Oberliga klappt.

Für ihre letzten beiden Auftritte in dieser Saison reisen die TFC-Damen am Samstag nach Koblenz, treffen dort um 15 Uhr zunächst auf den Kreuznacher HC II und um 18.20 Uhr auf Gastgeber HC Rot-Weiß Koblenz. Dass seine Damen wieder einmal die erste und letzte Partie des aus vier Begegnungen bestehenden Spieltags bestreiten müssen, ärgert TFC-Coach Roland Hildebrandt. In der langen Wartezeit dazwischen die Spannung aufrechtzuerhalten, gestaltet sich schwierig. „Trotzdem müssen wir fokussiert bleiben und uns nicht zu viel Druck machen und schauen, dass der Kopf frei bleibt“, betont er.

Die TFC-Damen sind derzeit Tabellenführer, haben aktuell sechs Zähler mehr auf der Habenseite als Konkurrent TG Frankenthal III. Allerdings sind die Ludwigshafenerinnen nach dem Wochenende bereits fertig und damit zum Zuschauen verdammt, während die TG einen weiteren Spieltag bestreiten muss und entsprechend aufholen kann. Da der Konkurrent aus Frankenthal jedoch aufgrund der Tabellenkonstellation in den oberen Ligen vermutlich nicht aufsteigen wird, dürfte auch ein zweiter Platz ausreichen, um in der kommenden Saison wieder in der Oberliga angreifen zu können. „Aber natürlich würden wir das gerne als Tabellenführer schaffen“, erklärt Hildebrandt.

Für die drei Nachwuchs-Akteurinnen Julia Hanz (Tor), Lavinia Gerd tom Markotten und Emma Bauer wird es ein besonders hartes Wochenende, müssen sie doch am Samstag zunächst bei den Damen in der Ersten Verbandsliga ran und tags darauf in der Platzierungsrunde bei der weiblichen Jugend A. Ein dickes Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Leistungsträgerin Sarah Schnotale, die sich mit einer Fußverletzung herumplagt. „Selbst wenn sie auflaufen wird, kann sie vermutlich nicht durchspielen“, mutmaßt Hildebrandt. Und daher wird er voraussichtlich wieder auf eine der erfahrenen Akteurinnen zurückgreifen: Edith Lambert oder Daniela Kopp-Duensing, die mit einem erneuten Einsatz in der „Ersten“ jedoch festgespielt wären und dann nicht mehr für die zweite Mannschaft, die ebenfalls den Aufstieg anpeilt, zur Verfügung stehen würden.

Keine Niederlagen mehr erlaubt

Philipp Grimmer, Trainer des Hallenhockey-Regionalligisten TFC Ludwigshafen, ist derzeit nicht zu beneiden. Gleich zum Rückrundenauftakt am Sonntag gegen den Limburger HC (11 Uhr) plagen ihn wieder Personalsorgen. „Das Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat“, sagt TFC-Coach Philipp Grimmer fast schon etwas resignierend. Es ist nicht irgendwer, der fehlen wird. Nein, Grimmer muss definitiv auf zwei seiner Leistungsträger, wenn es hart auf hart kommt vielleicht sogar auf vier Stammspieler verzichten. Die beiden Stürmer Felix Martin und Fabian Magin werden nicht mit nach Limburg reisen. Auch der Einsatz von Ex-Bundesligaspieler Fabio Bernhardt und Alexander Matz ist fraglich. Einen Lichtblick gibt es dennoch: Wieder mit an Bord ist Routinier Sebastian Minges, den zuletzt starke Rückenprobleme hatte.

Ludwigshafens Herren waren mit einem 6:4-Erfolg gegen den Limburger HC in die Hallensaison gestartet. Das Bayern-Wochenende kurz vor Weihnachten verlief dagegen alles andere als erfreulich. Ersatzgeschwächt kehrten sie mit null Punkten aus München zurück. Allerdings ist in der Ersten Regionalliga noch alles offen. Einzig der überragende HTC Würzburg konnte sich mit 15 Punkten aus fünf Spielen bereits entscheidend absetzen. Dahinter ist ein Kampf um die weiteren Plätze entbrannt, denn vier Mannschaften sind punktgleich: Limburger HC, ASV München, TFC Ludwigshafen und Dürkheimer HC. „Für das Ziel Klassenerhalt sind, so denke ich, noch mindestens neun Punkte vonnöten“, sagt Grimmer: „Am besten wäre es natürlich, in Limburg die ersten Punkte einzusammeln.“