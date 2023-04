Der Stummfilm „Nosferatu – Symphonie des Grauens“ von Friedrich Wilhelm Murnau gilt 101 Jahre nach seiner Premiere als stilbildendes Meisterwerk. Der Kino-Klassiker aus der Zeit der Weimarer Republik ist zur Eröffnung des Vampirfestivals zu sehen, das das Mannheimer kommunale Kino Cinema Quadrat am Freitag und Samstag, 5. und 6. Mai, veranstaltet.

Zu erleben ist „Nosferatu“ als Stummfilm mit Live-Musikbegleitung von Ronald Herbe (A- und E-Gitarre, E-Bass) und Andreas Rathgeber (Akkordeon, Saxofon, Klarinette). Der Vampir ist aus der (Pop-)Kultur nicht mehr wegzudenken: Kaum ein anderer Mythos werde so oft und facettenreich zitiert, adaptiert und neuinterpretiert wie der des untoten Blutsaugers, heißt es in der Ankündigung. „Sie sind ein Spiegel sowohl für menschliche Urängste als auch für gesellschaftliche Befürchtungen – und symbolisieren deshalb oft religiöse, kulturelle oder aber auch erotische Grenzüberschreitungen.“ Kein Wunder also, dass Vampire auch in vielen Kinofilmen ihr Unwesen treiben. Neben „Nosferatu“ sind zu sehen: Francis Ford Coppolas „Bram Stoker’s Dracula“, „A Girl Walks Home Alone at Night“, „Blacula“, „Shadow of the Vampire“ und „5 Zimmer Küche Sarg“. Die Spielzeiten findet man unter www.cinema-quadrat.de.