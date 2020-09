Zwei Strafanzeigen hat laut Polizei ein Unfall in Nord zur Folge. Eine 34-jährige Autofahrerin übersah am Freitagmorgen um 8.27 Uhr an der Einmündung der Karl-Müller- in die Leuschnerstraße einen vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Fahrradfahrer. Nachdem der Pkw das Hinterrad des Fahrrads erfasste, stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Aus Wut über den Unfall schlug er im Anschluss mit der Faust auf die Motorhaube des Wagens. Die Gemüter beruhigten sich anschließend wieder. Die 34-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, der Radfahrer muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten.