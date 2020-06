In der Gartenstadt und in Mundenheim werden im Herbst zwei Straßen saniert. Der Bauausschuss hat beide Vorhaben abgesegnet. In Mundenheim bekommt die Mundenheimer Straße im Abschnitt zwischen Karolina-Burger- und Entenstraße für 242.000 Euro eine neue Asphaltdecke. Die Arbeiten sollen im September und Oktober ausgeführt werden. Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) begrüßte das Projekt, denn die Straße weise viele Risse und Löcher auf. Das sei speziell für Radfahrer sehr gefährlich. Sie bat die Verwaltung um eine frühzeitige Information der Anwohner. 154.000 Euro soll die Instandsetzung der Fahrbahn der Schlesier Straße in der Gartenstadt im Bereich zwischen Von-Kieffer- und Kärntner Straße kosten. Auch hier gibt es viele Risse und andere Schäden. Das Projekt soll laut Verwaltung im Oktober in Angriff genommen werden.