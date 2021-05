Die Musik bricht ab, mitten im Fluss. Unwillkürlich halten die Zuhörer in der Christuskirche den Atem an. Die Stille wird zu einer schmerzlichen Leere. An dieser Stelle ist Johann Sebastian Bach während des Komponierens gestorben, vor genau 270 Jahren. Zum Todestag erinnerte Kantor Carmenio Ferrulli mit späten Werken an den unsterblich gewordenen Meister.

„Bach? Meer sollte er heißen!“, hat Ludwig van Beethoven, der 20 Jahre nach Bachs Tod geboren wurde, einmal gesagt. Dass man die Tiefe und Komplexität der Bachschen Werke kaum ausschöpfen kann, zeigt besonders das Spätwerk, das im Mittelpunkt des Konzertes stand: Das Musikalische Opfer und Die Kunst der Fuge. Freilich fordert seine Musik auch etwas von den Hörern. Gerade hier hat Bach nicht für den liturgischen Gebrauch in Gottesdiensten komponiert, sondern sich ganz auf die Kunst der Komposition konzentriert. Aber auch wenn er sein Können in Vollendung demonstriert, eitle Selbstdarstellung war seine Kunst nie. „Alle Musik soll zur Ehre Gottes und Rekreation (Erholung) des Gemüts sein. Wo dieses nicht in Acht genommen wird, da ist's keine eigentliche Musik, sondern ein teuflisch Geplärr und Geleier“, war Bach zeitlebens überzeugt.

Das Thema des Musikalischen Opfers ist leicht wiederzuerkennen. Es beginnt mit einem aufsteigenden Moll-Akkord, gefolgt von einer merkwürdig langen, in Halbtönen absteigenden Linie. Das war ein fieser Trick Friedrichs des Großen. Seine Majestät höchstselbst hat Bach nämlich dieses Thema vorgelegt und ihn aufgefordert, daraus eine Fuge zu improvisieren. Bei einer Fuge beginnt eine Stimme mit einem Thema, dann folgt eine weitere Stimme mit demselben Thema, während die vorige Stimme das Thema weiterführt und variiert. Dafür ist das Thema des Königs denkbar schlecht geeignet, doch Bach hat den König mit einer brillanten dreistimmigen Improvisation verblüfft. Also legte der König nach und forderte sechs Stimmen, was Bach dann lieber schriftlich ausarbeiten wollte.

Inmitten dramatischer Entwicklung der Abbruch

Das daraus entstandene „Ricerare à 6“ ließ Kantor Ferrulli prächtig erklingen. Das Besondere am „Canon per tonos“ hat der Kantor sehr schön dargestellt. Der Kanon hat nämlich kein Ende: Bach hat das Thema subtil durch alle Tonarten moduliert, um wieder am Ausgangspunkt zu landen und von Neuem zu beginnen. Ferrulli hat keinen Schlussakkord gespielt, sondern den Kanon auf dem Fernwerk, dem im Kirchenschiff gegenüberliegenden Teil der Orgel, langsam leiser werdend, ausklingen lassen.

Im letzten Contrapunctus der Kunst der Fuge hat Bach den eigenen Namen zum Thema gemacht. B-A ist ein Halbtonschritt abwärts, C-H ebenso, einen ganzen Ton höher beginnend. In der barocken Klangsymbolik sind das zwei Seufzer, die der erblindete 65-Jährige auf dem Sterbebett diktiert. Das Motiv kann man gut wiedererkennen, die Komplexität der Stimmführung, gut dargestellt von Ferrulli, ist überwältigend. Nach 239 Takten, inmitten dramatischer Entwicklung dann der Abbruch. Und Ferrulli wartete wirklich, bis der Hall zur völligen Stille verebbt war. Besser kann man die Lücke nach Bachs Tod nicht darstellen. „Vor deinen Thron tret ich hiermit“, von Bach kurz vor seinem Tod diktiert, war dann ein würdiger Abschluss, ganz im Sinne des tiefgläubigen Meisters.