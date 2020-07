Zwei Schwestern im Alter von 17 und 19 Jahren sind am Montagabend im Mannheimer Stadtteil Sandhofen auf Diebestour gewesen. Eine 17-Jährige passierte laut Polizei den Kassenbereich eines Einkaufsmarkts mit einer prall gefüllten Einkaufstasche. Als eine Mitarbeiterin sie darauf ansprach, rannte die Jugendliche davon. Mehrere Zeugen verfolgten sie und konnten sie kurzzeitig festhalten. Sie riss sich jedoch los und rannte ohne Tasche davon. In einem unbeobachteten Moment kam die 19-jährige Schwester auf dem Rad angefahren, nahm die Einkaufstasche an sich und flüchtete auf der B44. Eine Polizeistreife konnte sie aber stoppen und festnehmen. Die jüngere Schwester wurde ebenfalls geschnappt.