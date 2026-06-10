Ein E-Scooter und ein Fahrrad sind am Dienstag gegen 16 Uhr zwischen Böhl und Iggelheim auf einem Radweg zusammengestoßen. Beide fuhren laut Polizei einander entgegen und stießen aus bisher unbekannter Ursache zusammen. Der 64-jährige Radfahrer und die 15-jährige E-Scooter-Fahrerin stürzten und verletzten sich schwer. Rettungskräfte versorgten beide vor Ort und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Radfahrer trug keinen Helm. Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen an.