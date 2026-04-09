Bei einem Arbeitsunfall im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen sind am Donnerstagmittag vier Mitarbeiter von Fremdfirmen verletzt worden. Nach Angaben der BASF ereignete sich der Unfall gegen 13.45 Uhr bei Montagearbeiten an einer Löschwasserleitung. Zwei Betroffene erlitten schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung durch einen Notarzt stationär in einer Klinik aufgenommen. Zwei weitere Arbeiter wurden leicht verletzt und ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die zuständigen Aufsichtsbehörden seien über den Arbeitsunfall informiert worden, teilte der Chemiekonzern weiter mit.