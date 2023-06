In eine Schule in der Rheingönheimer Straße (Mundenheim) ist zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, eingebrochen worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, durchwühlten Unbekannte im Schulgebäude Räume und Schränke und versuchten, einen Tresor aufzubrechen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Einen versuchten Einbruch hat es laut Polizei in eine Grundschule in der Georg-Herwegh-Straße (Süd) gegeben. Beschädigt worden sei dabei eine Tür. In beiden Fällen bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.