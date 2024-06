Bei einem Doppelunfall am Samstag kurz nach 13 Uhr sind zwei Motorrollerfahrer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren ein 15-Jähriger aus Altrip und ein 17-Jähriger aus Schifferstadt auf der K7 vom Wöllner-Kreisel kommend in Richtung Rheingönheim unterwegs, als der Jüngere der beiden wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Der 17-Jährige habe stark gebremst und ebenfalls die Kontrolle über seinen Roller verloren. Auch er sei zu Fall gekommen, so die Polizei. Beide sollen Schürfwunden davongetragen haben. Der Rettungsdienst übernahm deren medizinische Versorgung.