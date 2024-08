In Mundenheim sind in den vergangenen Tagen zwei Roller gestohlen worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, verschwand der erste Roller am Mittwoch zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr in der Fürstenstraße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Der zweite Roller wurde zwischen 22 Uhr und 1.30 Uhr am Donnerstag in der Weißenburger Straße entwendet. Der Eigentümer fand den beschädigten Roller kurze zeit später in der Kettlerstraße wieder. Der Schaden beträgt in diesem Fall rund 300 Euro. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 melden unter Telefon 0621 963-2122.