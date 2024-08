Einen Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern meldet die Polizei aus Ludwigshafen. Zu Kollision sei es am Donnerstagabend auf dem Mutterstädter Weg in den Feldern westlich von Rheingönheim gekommen, weil ein 42-Jähriger die Vorfahrt eines 56-Jährigen missachtet habe, so die Polizei. Beide seien gestürzt und hätten sich leicht verletzt, der 42-Jährige sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.