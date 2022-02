Zwei Radfahrer sind laut Polizei am Montag nach einem Unfall in Süd verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Um 16.30 Uhr fuhr ein 16-Jähriger auf dem Radstreifen in der Oskar-Vongerichten-Straße vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Richard-Dehmel-Straße. Zur gleichen Zeit war die 51-Jährige in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Als der 16-Jährige auf die Spur der Frau kam, stießen sie zusammen.