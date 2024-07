Zwei Fahrradfahrer sind am Mittwoch in Ludwigshafen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der erste Unfall auf der Saarlandstraße ( Mundenheim), wo eine 60-jährige Autofahrerin gegen 6.30 Uhr an der Einmündung zur Von-Weber-Straße nach rechts abbiegen wollte und dabei eine 40-jährige Fahrradfahrerin übersah, die entgegen der erlaubten Fahrtrichtung auf dem Radweg unterwegs war. Die Radlerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Am Abend missachtete eine 78-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Lichtenbergerstraße in die Rheinuferstraße (Mitte) die Vorfahrt eines 22-jährigen Radfahrers. Der junge Mann fuhr auf dem Radweg der Lichtenbergerstraße in dieselbe Richtung und stürzte bei der Kollision. Auch er erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden des zweiten Unfalls schätzen die Beamten auf rund 800 Euro.