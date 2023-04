Ein Fahrradfahrer ist am Dienstag in der Schlesier Straße (Gartenstadt) mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei geriet der 29-jährige Radler aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Eine ihm entgegenkommende 26-jährige Autofahrerin bremste stark, zum Zusammenstoß kam es dennoch. Der Radler stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an Fahrrad und Auto beläuft sich laut Polizei auf etwa 800 Euro. Auch in der Deutschen Straße (West) hat sich ein 35-jähriger Radfahrer am Dienstag leicht verletzt. Er musste dort einem Auto ausweichen, das ordnungswidrig auf dem Radweg parkte, so die Polizei. Als er dabei über den Bordstein fuhr, stürzte er. Die Polizei verweist darauf, dass Parken auf dem Fahrradweg mit einem Bußgeld von bis zu 110 Euro geahndet werden kann.