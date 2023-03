Dass es in der Ludwigshafener City derzeit zweierlei Preise für das Parken an Parkscheinautomaten gibt, hat RHEINPFALZ-Leser Andreas Müller zu seiner großen Überraschung festgestellt.

Seit November 2021 können Autofahrer in Ludwigshafen ihre Gebühren für das Parken am Straßenrand in den durch Parkautomaten bewirtschafteten Zonen gänzlich ohne Münzgeld und bequem mithilfe ihres Mobiltelefons bezahlen. Die Parkscheinautomaten stehen nach wie vor und sind parallel dazu wie gehabt für die Zahlungsweise mit Kleingeld benutzbar. Vor ein paar Tagen hat RHEINPFALZ-Leser Müller sein Auto in der Nähe der Arbeitsagentur in der City geparkt und wie immer per Handy-App des dortigen Dienstleisters Easypark bezahlt. Für eine halbe Stunde waren zwei Euro fällig. Umso erstaunter war der Leser, als er beim Blick auf den nahen Parkscheinautomat feststellte, dass hier als Preis für 20 Minuten Parken 50 Cent angegeben sind und er mit Parkschein am Automaten nur einen statt zwei Euro für die halbe Stunde bezahlt hätte.

Ein Anruf aus Neugier über diese Differenz bei Betreiber Easypark brachte ihm die Auskunft, dass die Stadt die Gebühren für das Straßenparken auf eingezeichneten Plätzen zum Jahresbeginn umgestellt und deutlich erhöht habe. Easypark habe dies in seiner digitalen App umgehend nachvollzogen. Die Umstellung aller vorhandenen Parkscheinautomaten auf die neuen Preise komme aufgrund einer begrenzten Zahl von verfügbaren Service-Technikern offenbar nur allmählich voran und könne bis in den April dauern, lautete die weitere Auskunft, berichtet Müller. „Ich werde in Zukunft Kleingeld mitnehmen und vor dem Parken schauen, ober der Automat schon umgestellt ist“, meint Müller, der das Ganze irgendwie lustig findet, aber die Gelegenheit, noch zum halben Preis zu parken, gerne nutzen will.

App hat auch Vorteile

Dabei sieht er das Bezahlen mit der Park-App auf dem Smartphone im Grunde sehr positiv, diese habe mehrere Vorteile, wie er erzählt. So könne die Parkzeit einfach online verlängert werden, wenn die zuvor eingestellte Dauer für die geplanten Erledigungen nicht ausreicht. Sei er schneller als gedacht wieder zurück am Auto, könne er auf Stopp drücken und es werde von der App nur die verbrauchte Parkzeit abgerechnet. Zumindest für eine Übergangszeit bis zur Umprogrammierung der Parkautomaten wird er auf diesen Service wohl gern verzichten.