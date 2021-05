Die Pfarreien Hl. Cäcilia und Hl. Edith Stein nehmen mit dem Fest Christi Himmelfahrt die Gottesdienste wieder auf. Sie finden nach Plan statt und beginnen in St. Josef (Friesenheim) am Mittwoch, 12. Mai, mit der Vorabendmesse um 18.30 Uhr. „Selbstverständlich behalten wir die Inzidenzzahlen im Blick“, betont Pfarrer Dominik Geiger. Steigen diese, finden keine Gottesdienste statt. „Bitte informieren Sie sich über die Aushänge an den Kirchen“, bittet der Leitende Pfarrer von Hl. Cäcilia und Administrator von Hl. Edith Stein. In den anderen Ludwigshafener Pfarreien bleiben die Gottesdienste vorerst ausgesetzt.