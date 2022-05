Im Mai veranstaltet die Fachgruppe „Radeln & soziales Wandern“ der Naturfreunde Ludwigshafen gleich zwei Touren. Die Angebote richten sich an geübte Radfahrer und erfordern laut Ankündigung etwas Kondition. Die Touren sind mit entsprechenden Erholungspausen geplant.

Am Samstag, 7. Mai, führt eine 65 Kilometer lange Tagestour auf Radwegen durch die Vorderpfalz. Gestartet wird um 10 Uhr vorm Hauptbahnhof Ludwigshafen. Dann geht es nach Schifferstadt in den Wald. Am Iggelheimer Naturfreundehaus ist eine erste Pause mit möglicher Einkehr geplant. Danach geht es im Wald weiter in Richtung Haßloch nach Neustadt-Mußbach und von dort zum Pfalzblick bei Königsbach. Hier werden noch mal Kräfte für die Rückfahrt über Forst, Gönnheim nach Oggersheim gesammelt. Die Rückkehr ist gegen 17 Uhr anvisiert.

Zweitagestour mit Übernachtung

Eine klassische Radwanderung mit Gepäck startet die Fachgruppe am Samstag, 14. Mai. Auf dem Programm steht eine Zweitagestour mit Übernachtung in den nördlichen Pfälzerwald zum Naturfreundehaus Rahnenhof. Abfahrt ist ebenfalls um 10 Uhr vom Vorplatz des Ludwigshafener Hauptbahnhofs. Hier geht es mit entsprechender Ausrüstung von Ludwigshafen auf autofreien Wegen über die „Freinsheimer Höhe“ in Richtung Dackenheim nach Kleinkarlbach. Von dort führt die Tour auf dem Eckbachradweg zum Naturfreundehaus Rahnenhof bei Hertlingshausen. Die Strecke am ersten Tag ist 40 Kilometer lang und führt entlang traditionsreicher Mühlen.

Zur Eiswoog und den Eisbach entlang

Am Sonntag wird von Hertlingshausen zur Eiswoog gefahren und von dort den Eisbach entlang auf Radwegen durch Ramsen nach Grünstadt. Weiter geht es nach Worms-Heppenheim und von dort über Frankenthal zurück nach Ludwigshafen. Die Strecke am zweiten Tag ist 55 Kilometer lang. Voraussetzung für diese Tour ist ein robustes Tourenrad oder Mountainbike mit Gepäcktransportmöglichkeit. Teile der Wegstrecke sind naturbelassen.

Die Übernachtungs- und Verpflegungskosten sind selbst zu tragen. Eine Übernachtung im selbst mitgebrachten Zelt kostet für ein Naturfreundemitglied inklusive Frühstück 17 Euro pro Person. Es gibt auch Übernachtungsmöglichkeiten im Naturfreundehaus. Diese müssen aber selbstständig vereinbart werden.

Noch Fragen?

Infos zum Radtourenprogramm und den Aktivitäten der Ortsgruppe gibt’s im Netz unter www.naturfreunde.de/ortsgruppe/ortsgruppe-ludwigshafen. Anmeldung für die Touren per E-Mail an radeln&wandern@naturfreunde-ludwigshafen.de.