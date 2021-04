Zum Auftakt der Handball-Oberliga besiegten die Herren der VTV Mundenheim die Drittliga-Reserve des TuS Kaiserslautern-Dansenberg 2 vor 150 Zuschauern mit 35:17 (17:10). Mit einer etwas konzentrierteren Leistung wäre sogar ein noch deutlicherer Erfolg möglich gewesen. Kaiserslautern-Dansenberg

Nein, es war noch nicht alles Gold, was da nach rund sechsmonatiger Wettkampfpause auf dem Feld im Schulzentrum Mundenheim glänzte. Einige Abspielfehler, Missverständnisse deuteten auf beiden Seiten auf die lange Pause hin. „Uns hat am Anfang in der Deckung ein bisschen die Abstimmung, aber vor allem die Aggressivität gefehlt“, bilanzierte VTV-Rückkehrer Marcel Deege selbstkritisch. Drei Jahre nach seinem studienbedingten Rückzug ist er zurück bei den VTV und eigentlich als erfahrenster Akteur der Startformation auch Chef in der Abwehr. „Aber zunächst war er an anderer Stelle gefordert. Sein Treffer nach 79 Sekunden war das erste Tor dieser ungewöhnlichen Handball-Saison, die den Teams immer wieder lange Spielpausen lässt.

Von Außen überrollt Mundenheim die Gäste

Eine lange Pause hat auch Daniel Thielmann hinter sich. Der Rechtsaußen hat seit seiner Schulteroperation im Dezember kein Spiel mehr bestritten, meldete sich gegen die Dansenberger mit rund 35 Minuten Einsatzzeit und vor allem vier Treffern zurück. „Er hatte im ganzen Spiel nur einen Fehlversuch“, freute sich Trainer Reckenthäler über die zusätzliche Waffe auf Rechts, die bislang mit dem eigentlichen Rückraumakteur Thoren Pönisch nur übergangsweise besetzt war. „Mit ihm sind wir flexibler geworden“, sagte Reckenthäler. „Ich habe keine Probleme mehr und fühle mich fit“, strahlte Thielmann. Dabei konnte er sich das Spiel zunächst ein wenig von draußen ansehen. Erst nach einer guten Viertelstunde betrat er dann den Platz. Mit dem 7:7 zu diesem Zeitpunkt war Reckenthäler gar nicht zufrieden. Nach der fälligen Auszeit stellte er Thielmann auf die Außenposition, brachte Timo Naas für Simon Schleidweiler in der Abwehr. Und prompt lief es besser. Der Doppelschlag von Yannick Treiber, der unglücklich umknickte, und eben Thielmann zum 11:9 (20.) war schon der entscheidende Zwischenspurt.

Bis zur Pause legten die nun deutlich konzentrierteren Gastgeber ein 17:10 vor. Zwei weitere Treffer kamen dabei vom Rechtsaußen. Fast noch mehr freute sich Reckenthäler aber über die Tore von Neuzugang Max Schneider bei seiner Oberligapremiere. Im zweiten Durchgang brannte dann nichts mehr an. „Das muss auch unser Anspruch sein. Wir wollen lange oben mitspielen“, sagte Deege nach dem Auftaktsieg selbstbewusst.