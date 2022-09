Zu zwei Einsätzen parallel musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag ausrücken. In beiden Fällen war die Aufregung zwar groß, der Schaden konnte aber in Grenzen gehalten werden.

In Sandhofen war im Keller eines Einfamilienhauses ein Wäschetrockner in Brand geraten. Die Bewohner konnten sich aus eigener Kraft in Sicherheit bringen. Mit einem Löschrohr war das Feuer schnell gelöscht. Das Haus ist bereits vom Energieversorger kontrolliert, die Eigentümer konnten zurückkehren.

In der Neckarstadt Ost wurde nahezu zeitgleich eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude gemeldet. Sechs Kräfte der Berufsfeuerwehr und neun der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsfeld, konnten bei der Kontrolle angebranntes Essen lokalisieren. Die Wohnung wurde belüftet.