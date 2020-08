Im Maudacher Ortsbeirat wird am Donnerstag der Bebauungsplan „Südlich Friedhof“ vorgestellt, eine der wenigen Flächen, die noch neu bebaut werden können. Die Sitzung ab 17.15 Uhr findet wegen der Corona-Auflagen im Sitzungssaal 1 im Rathaus statt. Ferner hakt die CDU beim Radweg zwischen Oggersheim und Maudach nach, die SPD will Infos zur Geruchsbelästigung aus Richtung Mutterstadt, die Grünen fragen nach der Artenvielfalt im Bruch.

Aufwertung der Ladenzeile in Niederfeldstraße

Dem Ortsbeirat Gartenstadt wird am Freitag ab 15 Uhr das Konzept des Leihfahrrad-Anbieters Nextbike vorgestellt. Um die Corona-Auflagen erfüllen zu können, findet die Sitzung im Stadtratssaal statt. SPD und CDU fordern in einem Antrag, weitere Vorschläge zur Aufwertung der Ladenzeile in der Niederfeldstraße. Die Grünen wollen die Sanierung des Friesenheimer Wegs, damit er von Radfahrern genutzt werden kann.