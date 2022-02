Kaffeegenuss mit Anker und Stadtsilhouette: Gleich zwei neue Tassen mit Ludwigshafener Motiven sind ab sofort bei der Tourist-Information am Berliner Platz 1 erhältlich. Der aus einem weiß gravierten Quadrat blau hervorstechende Anker, markantes Symbol des Stadtwappens, auf der einen Seite, auf der anderen der eingravierte Begriff „Ludwigshafen – Stadt am Rhein“ zieren eine der Tassen. Erhältlich ist diese aufwendige Variante zum Preis von 11,90 Euro. Die in zarter Linienführung aufgedruckte Silhouette markanter Gebäude der Stadt umläuft die andere Tasse. Kombiniert sind die weißen Konturen klassischer Bauwerke wie der Pylonbrücke über dem Hauptbahnhof oder des Turmrestaurants im Ebertpark mit neueren Bauten wie der Rhein-Galerie und dem Aufdruck Ludwigshafen am Rhein. Verkauft wird diese Tasse zum Preis von 8,90 Euro. Beiden Tassen gemein ist die Außenseite in einem Blauton, die Innenseite und der Aufdruck beziehungsweise die Gravur bildet in Weiß einen Kontrast.