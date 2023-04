Ludwigshafen soll im Stadtnorden zwei neue Fahrradstraßen bekommen. Wie aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Grünen im Ortsbeirat Oppau hervorgeht, sollen in Edigheim der Zinkig und in Oppau ein Teil der Bad-Aussee-Straße entsprechend umgewidmet werden. Als Fahrradstraße wird eine Straße bezeichnet, die vorrangig für den Radverkehr vorgesehen ist. Radler dürfen dort grundsätzlich nebeneinander fahren. Andere Fahrzeuge dürfen auf einer Fahrradstraße fahren, wenn dies durch Zusatzzeichen angezeigt wird. Dies kann zum Beispiel für Anlieger gelten. Kraftfahrer müssen sich auf der Fahrradstraße dem Radverkehr anpassen, etwa bei der Geschwindigkeit. Der Ortsbeirat hatte die Fahrradstraßen mit Blick auf den Radverkehr zur BASF und den Schulen angeregt. Laut Stadt soll die Ausweisung der Strecken voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen.