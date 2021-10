Zwei Motorroller sind laut Polizei zwischen dem 18. und 19. Oktober in Friesenheim gestohlen worden. Unbekannte entwendeten die Gefährte in der Nietzsche- und in der Erasmus-Bakke-Straße, die dort jeweils an den Straßen abgestellt waren. Derzeit ist unklar, ob ein Tatzusammenhang besteht. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise: Telefon 0621 963-2122. Zuletzt hatten sich Diebstähle von Rollern gehäuft.