Am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag haben Beamte der Ermittlungsgruppe „Poser“ des Verkehrsdienstes Mannheim wieder Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei fielen den Beamten neben zu lauten Autos auch zwei Motorräder besonders auf. Diese wurden für die weitere Untersuchung sichergestellt. Um wieder am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu können, müssen die beiden Zweiräder nun rückgebaut und dem Tüv vorgestellt werden. Im ersten Fall fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Motorrad in der Schwetzinger Straße, wo er den Beamten allein schon wegen seiner überlauten Auspuffanlage auffiel. Als der Biker um 17.50 Uhr an einer roten Ampel warten musste, betätigte er zudem mehrfach den Gashahn. Nach der Kontrolle musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Im zweiten Fall musste ein 24-Jähriger nach der Verkehrskontrolle um 18.30 Uhr ebenfalls zu Fuß weitergehen. Er war den Beamten auf dem Friedrichsring wegen seiner lauten Auspuffanlage aufgefallen. Zudem wurde festgestellt, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis für die Motorradklasse hat.

Auch an Pfingsten Kontrollen

Die Polizei kündigt nun an, auch am Pfingstwochenende in Mannheim, Heidelberg sowie im Rhein-Neckar-Kreis Poser-Kontrollen durchführen zu wollen.