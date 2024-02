Ab Montag werden die Übergangskonstruktionen an der Kurpfalzbrücke auf der Neckarstadt-Seite in jede Fahrtrichtung ausgetauscht. Die Sanierung erfolgt laut Stadt in zwei Bauabschnitten und dauert voraussichtlich bis Ende März. Zunächst sollen die Arbeiten Richtung Innenstadt beginnen. Vier Wochen sollen sie dauern. In dieser Zeit ist die Brücke für Autos in diese Richtung gesperrt. Ab 1. März wird die Baustelle auf die andere Seite der Brücke, in Fahrtrichtung Neckarstadt, verlegt. Diese Arbeiten sollen bis Ende März abgeschlossen sein. Autos können in diesem Zeitraum die Brücke nicht in diese Richtung überqueren. „Aus Sicherheitsgründen können die Straßenbahnen während der gesamten Bauzeit, in den Nachtstunden ab 20.30 Uhr bis 5.30 Uhr des Folgetages, die Brücke nicht überfahren. In dieser Zeit werden sie ab der Haltestelle Abendakademie über den Friedrichsring zur Friedrich-Ebert-Brücke fahren, dort geht es über den Neckar. Über die Strecke entlang der Straße Schafweide gelangen die Bahnen wieder auf die eigentliche Fahrtstrecke in Richtung Mannheim Nord“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Tagsüber sollen die Bahnen wie gewohnt fahren.